Así celebró Dayanara el cumpleaños 19 de su hijo Ryan ¡Ama la música como Marc Anthony! Dayanara Torres compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños 19 de su hijo Ryan Muñiz, quien ama la música como su padre, el cantante Marc Anthony. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres celebró con mucha emoción el cumpleaños 19 de su hijo Ryan Muñiz, fruto de su pasado matrimonio con el cantante Marc Anthony. La ex Miss Universo puertorriqueña compartió un video en Instagram de su hijo menor, que ya es todo un hombre, con palabras llenas de admiración. "Feliz cumpleaños 19 mi eterno bebé Ryan. Te amo con toda mi alma. Gracias por tu amor, las lecciones, los abrazos, tu hermoso corazón... y por enseñarme a vivir sin miedo", escribió la actriz, modelo y presentadora. El video muestra al hijo del salsero tocando la guitarra eléctrica y la batería, muy concentrado en su arte. Torres describió a su hijo como un talentoso músico —que toca la guitarra, el piano, el bajo y la batería— además de ser modelo, snowboarder, skater, surfer, y amante de los animales. "Tu eres mi hijo favorito", bromeó junto a un emoji de "silencio, no se lo digas a nadie", la también mamá de Cristian Muñiz, su hermano mayor. Torres —quien ha brillado como copresentadora invitada en La mesa caliente (Telemundo) y El gordo y la flaca (Univision)— no deja de mostrar su amor y orgullo por sus dos príncipes. Torres apoya en todo a sus retoños. Además de ser músico, Ryan está interesado en la moda y es modelo. Cristian estudia ilustración en la universidad de Parsons en Nueva York. Dayanara Torres Credit: Instagram/ Dayanara Torres "Están grandísimos. Yo desde pequeña siempre supe que iba a tener varones, lo sabía dentro de mí", dijo a People en Español sobre sus hijos. "A esos niños yo los adoro, tienen un corazón increíble. Saber que los crié y que todo lo que aprendían y cómo son y cómo respetan a la mujer viene por mí, porque están conmigo todo el tiempo, así los crié", añade la mamá soltera. "Verlos como están ahora de grandes es mi trofeo".

