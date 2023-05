Dayanara Torres reconoce triunfo y anuncia sus planes para celebrarlo, "¿Quién recuerda?" La puertorriqueña anunció este martes sus planes para marcar esta importante fecha con un gran festejo en su tierra. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la vida de la puertorriqueña Dayanara Torres ha habido muchos y muy importantes acontecimientos. Y los logros también se cuentan por montones. Desde su coronación como Miss Universo, hasta su boda de ensueño con Marc Anthony y el nacimiento de sus dos hijos, Chistian y Ryan Muñiz, la ojiazul tiene mucho qué agradecer a la vida. Pero entre ese mar de bendiciones una sobre sale y ahora la jueza de Mira Quién Baila y colaboradora de El Gordo y la Flaca (Univision) se alista a celebrarla. Se trata de los 30 años de su coronación como Miss Universo, fecha que quedó grabada en la historia en 1993. "¡¡¡Celebremos El aniversario [número] 30!!!", exclamó este marte la boricua al revelar sus planes para marcar este momento. "DOMINGO, 28 de MAYO ¡En mi Plaza de TOA ALTA! Desde las 12 m.d. Celebremos juntos esta fecha tan importante para todos nosotros! Allá nos vemos!", puntualizó abriendo la invitación a todo su público. Fuera del lugar fecha y hora donde se realizará el festejo Dayanara no ha dado más detalles, por ahira. Sin embargo el post viene etiquetado con los nombres de muchoos amigos y colegas de la escultural modelo. Entre ellos Don Francisco, Giselle Blondet y Myrka Dellanos. "De Toa Alta para Puerto Rico, de Puerto Rico para el Mundo!", exclamó Dayanara al compartir sus planes para celebrar las tres décadas de su coronación como Miss Universo: Dayanara Torres Credit: IG/Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es sin duda un momento de plenitud para la empresaria y modelo quien en febrero pasado dijo a People en Español que está pasando "por una de las etapas más felices" de su vida. "Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren", afirmó al compartir sus reflexiones. "Hoy día ya graduados de high school y emprendidos, encaminados en sus estudios, con unos corazones que valen oro". En el terreno amoroso su corazoncito ha vuelto a latir gracias a Marcelo Gama, un reconocido productor de televisión de origen brasileño con quien lleva dos años de relación. "Llega el amor a mi vida en el momento más perfecto", afirmó. "Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida". ¡Felicidades por tanto!

