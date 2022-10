La cara de Dayanara Torres tras enterarse del "bebé" de Marc Anthony y Nadia Ferreira Dayanara Torres no pudo esconder su reacción ante la llegada del nuevo miembro a la familia que han formado Marc Anthony y Nadia Ferreira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres no pudo esconder su reacción ante la llegada del nuevo miembro a la familia que han formado su ex Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes están viviendo un romance de ensueño desde que decidieron emprender el viaje del amor juntos. Fue en el programa El gordo y la flaca (Univision) que Clarissa Molina presentó al nuevo perrito del salsero y la modelo paraguaya, un espacio donde estaba presente la ex Miss Universo. "Dayanara, siempre te toca", dijo Lili Estefan ante la noticia, mientras todos reían en el set. También dijo que la modelo ya estaba "acostumbrada" a que se hablara de su ex en su presencia, y trajeron a colación los comentarios de los defensores de Torres, que decían que la actual novia de Marc Anthony "no fue miss Universo" como sí lo fue la madre de dos de sus hijos. Este no fue un momento incómodo para Dayanara. Más bien se le vio muy risueña y puso cara hasta de apenada ante la defensa de sus seguidores. Pues sí, Marc Anthony y Nadia trajeron a sus vidas al pequeño Blue Muñiz Ferreira, el perrito de raza pomerania que tiene los apellidos de sus famosos dueños. "Nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis", dice la cuenta de Instagram del perrito, que ya cuenta con miles de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque para Dayanara ya Marc Anthony quedó en el pasado, la modelo ha dado fuertes declaraciones en los últimos tiempos, donde incluso ha afirmado que permaneció casada con el famoso cantante por el bienestar de sus hijos.

