Dayanara Torres brindó en fin de año: "por el gran amor que llegó a mi vida" Un nuevo galán ha conquistado el corazón de la bella boricua: ¿el amor de su vida? ¡La relación va viento en popa y a toda vela! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras que para muchos el año que acaba de finalizar ha sido de todo menos bonito, el 2021 ha sido un año que ha derrochado bendiciones sobre la bella boricua Dayanara Torres. Después de que hace unos meses la Miss Universo confesara a Michelle Galván de Primer Impacto (Univisión) que estaba enamorada de un hombre latino, esta Nochevieja dejó claro que la relación va viento en popa y ¡a toda vela! "Agradezco a Dios por este año que culmina... Por las enseñanzas y lecciones aprendidas", comenzó su emotivo post bajo un bello retrato que dejaba ver sus inconfundibles ojos claros. Después, continúo dando las gracias por tantas bendiciones: "Por las maravillosas oportunidades y el trabajo que siempre recibo con agradecimiento. Por las amistades y mi familia que siempre me apoyan y me hacen crecer con más valentía", apuntó. "Por la Bendición de seguir sana y agarrada de tu mano enfrentar cada prueba y descubrir mi propósito de vida. Por permitirme ver a mis hijos alzar vuelo y brillar mientras recorren con alegría su camino", recordó a Cristian y a Ryan, dos jóvenes con prometedoras carreras en el arte, el primero con su talento al dibujar, el segundo con la música."Por este gran comienzo... este nuevo ciclo de vida... lleno de Valentía, Fe y Confianza en ti…" dijo con el corazón en la mano al misterioso hombre que ha conquistado su corazón pero que todavía no ha presentado: "y por el gran AMOR que llegó a mi Vida! 🤍🤍🤍", dijo refiriéndose a él con letras mayúsculas. Dayanara Torres Credit: Roy Rochlin/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Termina un año en el que Dayanara no solo ha recuperado su salud, además de volver a la televisión, lanzó su primera línea de objetos decorativos en su natal Puerto Rico y tiene otro libro en camino. Muchas alegrías que sin duda no dejarán de crecer y dar sus frutos este nuevo 2022. ¡Felicidades, Dayanara!

