¡Así decoró Dayanara Torres su casa por Navidad en este año 2020! ¡Qué hermoso! La Miss Universo nos mostró, paso a paso, cómo decoró su abeto junto a su hijo Ryan y el resto de la casa para estas fechas entrañables. ¿Te animas a copiar su estilo? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La Navidad se acerca peligrosamente! Apenas faltan diez días para celebrar la Nochebuena y el ambiente se siente raro debido a las restricciones por la pandemia. Muchas familias no podrán reunirse como siempre han hecho con sus seres queridos o desplazarse a los lugares en los que hubieran querido celebrar estas entrañables fechas. La Miss Universo Dayanara Torres enfrenta este nuevo reto con una sonrisa. Con un sistema inmune comprometido debido a su reciente lucha contra el melanoma, la bella boricua continúa dando guerra desde casa y muy activa en sus redes, ya sea compartiendo tips de belleza, enseñándonos a cocinar excelentes recetas o recomendando el uso de las mascarillas a sus seguidores. Una de sus últimas aventuras, ha sido demostrarnos cómo dar la vuelta a la casa en su segundo y decorarla sin que le falte detalle de Navidad. Primero nos enseñó cómo, con la ayuda de su hijo Ryan, montó su bello abeto navideño en el hall, en el que prima el color blanco en todos sus adornos, incluida la estrella. “Toda mi vida he comprado árboles de Navidad reales... Así hicieron mi papá y mi mamá con nosotros... Con mis hijos, continuamos la tradición”, aseguró. “Ir los 3 a escoger el árbol perfecto, montarlo en el carro y con unos shots de coquito y música Navideña puertorriqueña, decorarlo con ellos...”, recordó algo nostálgica. Después de asegurar que este 2020 vino a cambiarlo todo, confesó que por primera vez había ordenado un arbolito online. Image zoom Credit: IG/Dayanara Torres “Me enfocaré en lo hermoso que se ve, que igual lo decoramos con la misma alegría y emoción, aunque solo Ryan me ayudó... Y ojalá que a Cristian le encante el día que lo pueda ver...”, dijo extrañando a su primogénito. Después nos sacó las lágrimas recordando a su padre fallecido: “Cada año mi papá, que en paz descanse, decía que era el árbol más bello que había visto en su vida... (sin importar cuán doblado o matao estuviera). Ésta será mi lección... Real, artificial... No importa. Lo importante es seguir nuestra tradición, decorarlos con alegría, musiquita y eso es lo que lo hace bello”, reflexionó con mucha ternura y no poca razón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así decoró también, paso a paso, su sala: También a juego con su árbol, los detalles de la casa continuaban con el estilo monocromático de blanco sobre blanco, añadiendo un toque divertido y muy navideño al colgar ristras de lucecitas detrás de las cortinas, brindando una luz muy mágica a la sala. “Las pongo con mucha paciencia... Una línea por detrás, una línea por el frente de la cortina. Tiene como 7 diferentes settings... ¡son bellas y llenan mucho!”, recomendó. Como dice Dayanara, ¡vivan las tradiciones y felices fiestas!

