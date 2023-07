¡Dayanara Torres muestra uno de los rincones favoritos de su casa en Miami! La conductora abrió las puertas de su hogar para enseñar la transformación de uno de los espacios más coquetos de su vivienda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres Dayanara Torres muestra este rincón mágico de su casa | Credit: The Grosby Group Cada vez más a menudo, Dayanara Torres deleita a la audiencia de El gordo y la flaca con su presencia como una de las co-presentadoras. Sus apariciones en el show de Univision son siempre sinónimo de alegría. En estos días, además, la también empresaria daba a conocer uno de los rincones más especiales de su casa: la sala. Un lugar de reunión y de compartir con los suyos momentos cotidianos y significativos. Con motivo de una reciente remodelación que le ha dado un toque muy distinto al espacio central de la vivienda, lo ha querido compartir feliz. "Acabo de llegar de trabajar, ¡y no puedo creer mi sala!", expresó entusiasmada y con cara de sorprendida, eso sí, para muy bien. "Lo que hoy veo es una obra de arte", prosiguió sobre este cambio que coincide con su espectacular forma física. Una de las paredes de este salón donde hace la vida, estaba totalmente inutilizada. Hasta ahora. La creación de una espectacular estantería iluminada para sus libros y con un espacio central para hospedar a su corona de Miss Universo, lo ha cambiado todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Group San Juan, Puerto Rico "A mi nuevo hogar le faltaba ese factor. ¡Wow! esa pared principal estaba totalmente vacía y no decía nada", añadió. Ahora lo dice todo. Dayanara, quien dejó su residencia en Los Ángeles para comenzar una nueva vida llena de ilusión, amor y proyectos en Miami, ha hecho de este espacio su feliz morada. Y también la de los suyos cada vez que van a visitarla. En este caso se ha cumplido al pie de la letra eso de, 'hogar, dulce hogar'.

