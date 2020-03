¡Dayanara lanza reto junto a la novia de su hijo! ¿Dayanara Torres, la suegra ideal? ¡No lo dudamos! La boricua ya tiene bajo sus alas a la novia de su primogénito Christian y quieren ponernos a todos a hacer sentadillas durante la cuarentena. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Dayanara Torres estrena reto para pasar la cuarentena del coronavirus! La bellísima Miss Universe no deja de sorprendernos y, siempre muy activa en sus redes sociales, nos demostró que esta súper mamá ya tiene bajo su ala a la novia de su primogénito Christian, Kylie Jane Marco. Como parte de la familia, la jovencita se unió al reto de su suegra. “Quien me acompaña a hacer sentadillas?” decía Dayanara mostrando una sugerente foto de su derriere. “Siempre he querido hacer este challenge… Hace más de un año no he podido hacer ejercicios como antes por los dolores de espalda (por mi tratamiento). Hace dos años compré este método y hasta ahora es que lo estreno! Con mucho cuidado y con mi lovely Kylie”, dijo mencionando a la novia de Christian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dayanara Torres fue una de las primeras celebridades en ser advocada de la cuarentena frente al coronavirus. Su sistema inmunológico no está fuerte tras su duro tratamiento contra el melanoma y compartió una bonita foto que transmitía serenidad desde casa abrazada a su gatito. “Mantener la calma y mantenernos informados… Vayan a: cdc.gov Saber los síntomas, estar preparados en nuestros hogares, distancia, saber cuándo es realmente necesario ir al hospital etc.”, aconsejó la boricua de fantásticos ojos, mientras daba una lista de opciones para disfrutar del tiempo de puertas adentro. Borrar miles de fotos de su celular lleno, ordenar su oficina, leer, ver series en la televisión… Esas fueron algunas de las sugerencias que Yari dió a sus seguidores para que la cuarentena se les haga más llevadera. Advertisement

