Close

Ex de David Zepeda envía emotivo mensaje al actor: "Ojalá muchos supieran el buen ser humano que eres" La actriz y modelo dedicó este miércoles a través de las redes sociales unas sentidas palabras al galán mexicano, quien fuera su pareja durante casi 10 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir David Zepeda atraviesa uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera con su protagónico en la exitosa telenovela Vencer el desamor, historia que Univision estrenará el próximo lunes 9 de noviembre a las 8 p.m., hora del Este. En el terreno personal; sin embargo, el actor mexicano ha tenido que lidiar en los últimos días con algunos chismes alrededor de su vida privada que, por supuesto, el actor mexicano no ha tardado en salir a desmentir. Aunque hace ya un tiempo que dejaron de estar juntos como pareja, la actriz y modelo Lina Radwan sigue siendo un gran apoyo para el galán de telenovelas y viceversa. Ambos continúan estando muy pendientes de la vida del otro y ayudándose siempre que lo necesitan ya que, tras una década de noviazgo, se convirtieron en los mejores amigos. Image zoom David Zepeda y Lina Radwan | Credit: Mezcalent; Medios y Media/Getty Images Así lo prueba el reciente mensaje que dedicó Lina a David a través de las redes sociales, donde la actriz agradece a su expareja por el apoyo incondicional que siempre le ha dado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Agradezco a Dios por tenerte de ejemplo porque siempre agarraste mi mano y nunca me soltaste desde hace más de 10 años, por hacerme crecer como persona, por hacerme madurar, hacerme ver más de mil veces que estaba mal, por nunca dejarme sola a pesar de todos los problemas, por apoyarme en todo, por hacerme ver lo bendecida que soy, por siempre inyectarme confianza en mí misma", escribió. Image zoom La actriz, que tiene 33 mil seguidores en Instagram, también destacó las cualidades que hacen de David un ser humano excepcional con el que se puede contar en todo momento. "Ojalá muchos supieran el buen ser humano que eres: trabajador, honesto, sano, noble, buen hijo, hermano, pareja… Todo lo eres. Que Dios te bendiga siempre Tuki", finalizó su mensaje.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ex de David Zepeda envía emotivo mensaje al actor: "Ojalá muchos supieran el buen ser humano que eres"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.