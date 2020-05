¡David Zepeda roba este beso en los labios a Aracely Arámbula en plena entrevista! Sin esperarlo, el protagonista de La Doña 2 se dejó llevar y besó a su compañera con toda su pasión. Tampoco faltaron los piropos. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nos han regalado una serie llena de aventuras, pasión y actuaciones de lujo. La Doña 2 ha sido y es todo un lujo para los sentidos. Gran parte de culpa la tienen ellos, sus actores y protagonistas, Aracely Arámbula y David Zepeda. Su química delante de las cámaras traspasa la pantalla y eso nos tiene siempre con la duda de si tienen algo más allá de las líneas de un guión. Ellos no dicen que sí, pero lo que es innegable son las chispas que saltan entre ellos, incluso cuando no están rodando. Durante el especial que nos ofreció Telemundo este sábado, grabado antes de la explosión de la pandemia, ambos protagonizaron una escena real llena de sentimiento. Así, en medio de la entrevista y las fotos, David, muy elegantemente, se lanzó a los labios de su compañera y esto fue lo que pasó. No pudo evitarlo y nos brindó este momento mágico. Cada vez que habla de su compañera solo es para llenarla de piropos y palabras bonitas, eso sin citar las miradas encendidas que intercambian. Quizás sea a propósito, no lo sabemos, pero la atracción es brutal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y de repente veo esa sirena hermosa, con esa cinturira...", le dijo David a Jacky Bracamontes, presentadora del especial y bajo la mirada ojiplática de otro de sus compañeros, Carlos Ponce. Se refería a una de las escenas más calientes de ambos en la exitosa serie en la que saltaron fuegos artificiales. A nosotros nos encanta verles así de cariñosos delante y detrás de las cámaras, ¡viva el amor y los besos siempre!

