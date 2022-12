¿David Zepeda encontró el amor otra vez? El actor mexicano que protagoniza la telenovela Vencer la Ausencia habla sobre su estado sentimental. ¿Ya encontró pareja? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda no solo sufre por amor mientras protagoniza junto a Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Danilo Carrera, la telenovela Vencer la Ausencia (Televisa Univision). "Siempre estuve venciendo la ausencia de mi familia, desde que me fui a estudiar mi carrera universitaria de abogado a Hermosillo, Sonora", confesó el galán. "Yo soy de Nogales, Sonora. Y viajé a Hermosillo y prácticamente ya no regresé". Y agrega. "Regresaba por momentos muy cortos, y es básicamente lo que más he estado viviendo; el no ver a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos no verlos crecer y por otro lado sí tuve un par de relaciones, de novio, dos hermosas mujeres, que la mayor parte del tiempo estábamos distanciados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿hoy por hoy ya no sufres por una pareja? "Ahora mismo estoy soltero y gracias a Dios no sufro de eso porque sí, si se sufre bastante", dice. "Pero ahora estoy soltero y estoy muy tranquilo, y la distancia no es un factor".

