Las sentidas palabras de David Zepeda a uno de los actores fallecidos de Sin miedo a la verdad El galán de telenovelas escribió unas sentidas palabras en la red social de uno de los actores de la exitosa serie de Televisa que fallecieron este jueves tras caer de un puente. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El lamentable suceso que se cobró la vida este jueves de Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores de la exitosa serie de Televisa Sin miedo a la verdad, cuya tercera temporada se está terminando de grabar actualmente en México, tiñó de luto al medio artístico mexicano. Son varios los famosos que ya han reaccionado a través de sus redes sociales a este trágico accidente, entre ellos el galán de telenovelas David Zepeda. El protagonista de la segunda temporada de La doña (Telemundo) no tardó en dedicarle unas sentidas palabras por medio de su perfil de Instagram a uno de los actores fallecidos. “En el cielo seguirás brillando”, escribió Zepeda en la última foto que compartió Jorge Navarro en la citada red social en la que el fallecido intérprete aparece grabando una escena de la serie en noviembre del año pasado junto a uno de sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Navarro formaba parte del elenco de Sin miedo a la verdad desde su primera temporada, donde interpretaba a Soto. El actor también participó en la serie de Netflix Monarcas, donde dio vida al agente Vela; además de en diferentes unitarios de Televisa como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Navarro se encontraba ensayando la noche de este jueves una escena de la tercera temporada de Sin miedo a la verdad en una locación en la Ciudad de México junto al actor Luis Gerardo Rivera cuando ambos perdieron la vida al caer de un puente. Advertisement

