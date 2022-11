David Zepeda donará sus órganos Tras una experiencia profesional, David Zepeda hizo consciencia de la importancia de la donación de órganos y ahora ha decidido tomar esta opción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, David Zepeda formó parte de la telenovela Vencer la ausencia, donde uno de los temas centrales es la donación de órganos. Luego de este trabajo profesional, el actor realizó una profunda reflexión al respecto y considera que es una acción muy importante que puede ayudar a muchas personas; así, ahora ha decidido, justamente, donar. "Sí, ahora que terminó la novela lo pensé más a fondo y sí me encantaría. Siempre hay miedo, pero hay que informarse, llegar con la información de primera mano e importante para que tomes esa decisión", mencionó Zepeda al diario mexicano El Universal. "Salvas muchas vidas; hasta muerto dejas una parte viva de ti, a través de otra persona, de otro cuerpo". El famoso sabe que la cultura de la donación sigue siendo tabú en muchas culturas; sin embargo, considera que es importante difundir esta opción porque puede ser la única entre la vida y la muerte para alguna persona. Por lo tanto "Es un tema que casi nunca se toca, qué bueno que en esta historia hacen conciencia de ello porque a través de tu cuerpo puedes salvar vidas y eso es fundamental y no tenemos a veces la educación, ni la información necesaria para decir 'va, dona'. David Zepeda Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, David Zepeda está enfocado por completo en su nuevo proyecto televisivo, el melodrama Pienso en ti donde interpreta a Ángel, un persona que es exitosa en el mundo de la música. En este trabajo comparte créditos estelares con Dulce María, quien regresa a este género tras convertirse en mamá.

