David Guetta compra mansión de Don Francisco por una gran suma de dinero Don Francisco puso en venta su lujosa propiedad en Miami, ahora le pertenece al DJ David Guetta, quien pagó un precio por encima del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2021, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, puso a la venta mansión en Miami, Florida; la cual, tiene 672 metros cuadrados y se encuentra ubicada en Indian Creek, una zona que es conocida como "el búnker de los billonarios". Ahora está propiedad fue adquirida por David Guetta, quien pagó un total de 69 millones de dólares; lo cual, es un valor que está considerado por los expertos como "fuera del mercado"; está información la dieron a conocer los medios estadounidenses Variety y The Real Deal. Ha transcendido que el presentador la compró hace 30 años por un valor de 2.6 millones de dólares y su valor real ha aumentado ocho veces. De hecho, se menciona que el chileno la había vendido a un grupo de capitales estadounidenses por 21 millones, según informó el medio Realtor. La propiedad que ahora pertenece al reconocido DJ de origen francés, como se mencionó, tiene 672 metros cuadrados y cuenta con seis habitaciones, salas de estar, biblioteca con un estudio, un comedor interior y otro al aire libre; así como, ocho baños, piscina y una finca de 2.000 metros cuadrados. David Guetta y Don Francisco Credit: Samir Hussein/WireImage/Getty Images/Paul Archuleta/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN David Guetta ahora tendrá como vecinos a personalidades de la talla de Jeff Bezos, quien hace poco adquirió otra de las mansiones en Indian Creek por $68 millones de dólares. Además, en la zona también viven Ivanka Trump, Adriana Lima, Tom Brady y Carl Icahn, entre otros famosos. Se ha rumorado que la razón de Don Francisco para vender este lujoso inmueble es debido a que decidió regresar a radicar a su país natal tras el término de su programa Don Francisco te invita.

