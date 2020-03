Fallece David Cruz, el novio de la secundaria de Jennifer López David Cruz falleció a los 51 años. Él y Jennifer López estuvieron juntos por una década. Mira los detalles. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print David Cruz, quien fue uno novio de Jennifer López cuando eran apenas unos adolescentes, falleció a los 51 años el pasado sábado en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York a causa de una enfermedad cardíaca. Según el portal TMZ y Page Six, el forense municipal de Nueva York confirmó el fallecimiento, que atribuyó a problemas de corazón y descartó que tuviera que ver con el coronavirus. Cruz y López eran vecinos del barrio de El Bronx y empezaron a salir cuando la intérprete de “El anillo” tenía unos 15 año. Su relación duró aproximadamente una década. Image zoom Jennifer Lopez y David Cruz Getty Images Ambos fueron vistos juntos en actos públicos cuando JLo estaba empezando a ganar fama. Uno de esos eventos fue una alfombra roja en 1995. Isa, la pareja de Cruz, con la que estuvo por 18 años, declaró a TMZ que uno de los momentos favoritos con su pareja eran las cenas familiares y recordó que “siempre se aseguraba de terminar las cosas con un: te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era amable y cariñoso. Nunca se aferró a nada y siempre fue muy abierto. Era un padre devoto, ayudó a criar a su hijastro que ahora está en la Marina. Le encantaban los Yankees y los Knicks. Le encantaba ir al teatro conmigo”, dijo al portal. La Diva del Bronx aún no se ha manifestado en sus redes sociales en torno a la muerte de su expareja. Se considera que terminaron en buenos términos y eran amigos. JLo está comprometida con Alex Rodríguez desde el año pasado. La noticia se dio a conocer cuando el exjugador de béisbol compartió una foto en su cuenta de Instagram con la mano de su novia y un anillo en el dedo anular con el mensaje “ella dijo sí”. Advertisement

