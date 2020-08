David Chocarro pone en un aprieto a Ximena Duque con incómoda pregunta La actriz y empresaria colombiana estuvo como invitada en 'Las limitadas', el desenfadado show online que conduce la esposa del galán argentino, Carolina Laursen, y esto pasó. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque probablemente haya perdido la cuenta de todas las entrevistas que ha tenido a lo largo de sus tres lustros de exitosa carrera como actriz, pero es posible que ninguna la haya hecho enrojecer tanto de vergüenza como la que concedió este lunes a ‘Las limitadas’, el divertido y desenfadado show online que conduce la esposa de David Chocarro, Carolina Laursen, junto a la actriz Natalia Tarica y el citado galán argentino como invitado. Con sus habituales preguntas insólitas y limitadas, el programa puso en más de una ocasión en un aprieto a la ahora directora ejecutiva de una importante empresa de productos cosméticos. "Dios mío yo que soy tan recatada y ustedes aquí me han hecho salir de mi zona de confort. Mis seguidores están viendo a otra Ximena", reconoció durante el show la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Corazón valiente y Santa diabla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las preguntas que más hizo enrojecer de vergüenza a la esposa de Jay Adkins fue la que le formuló su excompañero Chocarro, con quien Duque compartió set de grabación en exitosas producciones de la citada cadena hispana como Alguien te mira y La casa de al lado. "¿El lugar más extraño donde tuviste relaciones?", le preguntó el intérprete de 40 años. Image zoom David Chocarro y Ximena Duque Mezcalent (x2) A lo que la actriz respondió con una risa nerviosa: "Uy, no lo puedo decir". "Bueno les voy a decir uno, igual tampoco es así ‘guau’, pero el otro me lo tengo que reservar, pero nada en el carro, en unos cuantos estacionamientos", terminó confesando. "¿Qué preferís sexo a la mañana, a la tarde o la noche?", fue otra de las preguntas que le hizo la esposa de Chocarro a la actriz durante esta atípica entrevista. "En la noche, después de un bañito rico, relajados en la cama", reveló Ximena. ¡Tienes que ver el programa completo!

Close Share options

Close View image David Chocarro pone en un aprieto a Ximena Duque con incómoda pregunta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.