Así fue el fin de semana de los famosos en redes

Muchas estrellas usaron sus redes sociales para recordar al Príncipe de la Canción, José José, quien falleció el sábado en la ciudad de Miami mientras otros compartieron su día a día con sus seguidores.

Alejandra Espinoza

"Dios me ha permitido despertar nuevamente a tu lado y tener la oportunidad de celebrar tu vida. que cada minuto sea un momento para recordar y para celebrar, te mereces cada bendición que Dios te da amor eres mi persona favorita ever. ¡Feliz cumpleaños! Te amo muchísimo my luv", compartió la mexicana sobre su esposo Aníbal Marrero.

Ricardo Arjona

"La última vez que lo vi, José estaba en el público en Miami, en el concierto del American Airlines. Tome la guitarra y cante un par de sus canciones. El mejor intérprete que conocí y hombre noble. Abrazo a su familia y a sus seguidores. Recuperarás el milagro de tu voz en donde quiera te encuentres", expresó el cantante sobre el desaparecido José José.

David Bisbal

"Aquel día que pude cantar #Eltriste a tan solo unos metros de ti y de tu familia, supe que ya te llevaría conmigo cerca para siempre en el corazón! No te vas, te quedas para la eternidad. @josejoseoficial", escribió el español recordando al Príncipe de la canción.

Giselle Blondet

"Miren quién se está sentando solita… cada vez un poquito más lol!! La primera vez que la vi haciendo esto me morí de la emoción. Soy una abuelita orgullosa 😍❤!!.#GiselleBlondet #AbuelitaEnamorada #Family #Love #BabySophia", compartió la puertorriqueña.

Juanes

"Lamentando mucho la partida de José José sin duda alguna uno de los grandes de la música, su voz sonara por siempre en nuestros corazones. Que en paz descanse", publicó el colombiano.

Jennifer López y Alex Rodríguez

La pareja compartió un íntimo momento con sus hijas Emme y Natasha en su fiesta de compromiso.

Kanye y Kim Kardashian West

La pareja mostró su amor al mundo con esta tierna foto en blanco y negro.

Karla Martínez

"Sábado de limpieza profunda! Como guarda uno cochinero!!! De veras que no se de donde estoy sacando tanto mugrero!!! Quien anda igual?", compartió la presentadora.

Lili Estefan

"En familia celebrando el cumpleaños de mi sobrino! 🎂 Happy Birthday Peter!!! We love uuuuu mi niño lindo ❤️", escribió la cubana.

Nicky Jam

"Se la pedí prestado a un fan y me fuiiii y se la traje a las dos horas 😂🤣🤣", admitió el reggaetonero.

