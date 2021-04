"[La pandemia] me permitió pasar muchísimo más tiempo con mi familia, que hacía muchísimo tiempo que no me quedaba tanto tiempo en casa, con lo cual he podido disfrutar de mis hijos, los he visto crecer", cuenta a People en Español. "Ya sabía que para mí la familia era lo más importante de mi vida, pero sinceramente este tiempo con los niños tan pequeñitos y con mi hija [que] ya es casi una señorita me lo ha reconfirmado. Entonces no cambio esa sensación por nada del mundo. Me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho como puedo compartir las canciones con la gente, pero sin ninguna duda —creo aquí estamos todos de acuerdo— los niños nos enseñan que al final lo más importante es ese abrazo, ese beso y esas cosas que nos deja nuestra familia".