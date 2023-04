David y Victoria Beckham bailando salsa enloquecen las redes ¡Mira el video! Un video de David Beckham y su esposa Victoria Beckham bailando salsa ha alborotado Instagram. ¡Mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Beckham y su esposa Victoria Beckham han alborotado las redes sociales con un video de ambos bailando salsa. La exintegrante de la banda británica Spice Girls publicó un video tomando clases de salsa con su esposo y le han llovido comentarios. "David, Harper y yo vamos a bailar salsa", dice Victoria sobre la clase de baile con su esposo y su hija. "Tengo ansias de ver a David Beckham bailando salsa", añade la diseñadora y empresaria, quien le pregunta al futbolista cómo se siente al verlo un poco tieso en la pista de baile. "¿Te cuesta soltarte?", le pregunta ella. "No está mal", bromea Victoria, al ver los movimientos de su esposo, considerado uno de los "hombres más sexy" del espectáculo. En el video, vemos a la famosa pareja bailando al ritmo de "Idilio" de Willie Colón. Victoria muestra su estilizada silueta en un ajustado atuendo negro con stilettos. "Les voy a enseñar cómo se hace", presume ella sobre su destreza como bailarina. ¡Los comentarios de sus seguidores no faltaron! "Amo esto. ¡Dale mama!", comentó la modelo venezolana Shannon de Lima. "Muy lindos pero les falta sabor", opinó una seguidora de la diseñadora. "Parecen robots, pero lo están intentando aunque les falta tumbao", fue otro comentario sobre el video viral. "¡Esta pareja es fantástica! A pesar de los años se mantiene tan intacta", comentó una usuaria. Otros internautas le sugirieron a los Beckham que le pidieran clases de salsa a su amigo Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN David Victoria Beckham Credit: (Darren Gerrish/Darren Gerrish/WireImage) En solo unas horas, el video de los Beckham bailando obtuvo cerca de medio millón de likes. David Victoria Beckham Credit: (Karwai Tang/WireImage) ¡Sin duda la práctica hace al maestro! Esperemos que este no sea el último video de la pareja bailando salsa.

