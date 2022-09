David Beckham hizo más de 12 horas de cola para despedir entre lágrimas a la reina Isabel II David Beckham, a quien Isabel II nombró miembro de la Orden del Imperio británico, hizo 12 horas de cola como un ciudadano más para dar el último adiós a la monarca fallecida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como uno más de sus compatriotas, el exfutbolista David Beckham hizo este viernes una cola de más de 12 horas para dar el último adiós a la fallecida monarca en Westminster Hall de Londres. "Pensé que al venir a las 2 a.m. iba a estar un poco más tranquilo. Me equivoqué. Todos tenían mi mismo en mente", dijo a la reportera de la BBC Vicki Young el exjugador del Manchester United, quien iba preparado para la larga espera en la intemperie con una elegante gabardina, una gorra y un paraguas. David Beckham - BRITAIN-ROYALS-QUEEN-DEATH Credit: LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images El también copropietario del Inter de Miami de la MLS se unió a las miles de personas que se amanecieron este viernes en la cola para pasar por delante del féretro de la reina, que seguirá expuesta en una sala del palacio de Westminster hasta su funeral el lunes. Según las imágenes difundidas, se le aguaron los ojos cuando tras esa larga espera le tocó su turno de unos pocos segundos ante los restos de la monarca. "Todos hemos estado celebrando y contando historias", dijo Beckham sobre las horas que ha pasado en la fila. "Para ser honesto, es lo que todos imaginamos. Todos queremos estar aquí juntos". "Todos queremos experimentar algo donde celebremos la increíble vida de nuestra reina y creo que algo como esto hoy está destinado a ser compartido juntos. El hecho de que hayamos estado aquí, estamos comiendo Pringles, estamos comiendo sorbete de limones, estamos comiendo sándwiches, tomando café, donas", agregó el exastro del fútbol, a quien Isabel II le otorgó el honor de ser miembro de la Orden del Imperio británico. "Este día siempre iba a ser difícil, y es difícil para la nación, es difícil para todos en todo el mundo, porque creo que todos lo sienten, y nuestros pensamientos están con la familia y, obviamente, con todos aquí hoy", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Beckham no es el único de su familia que ha sentido la triste pérdida de la reina de Inglaterra. Su esposa Victoria Beckham también escribió unas sentidas palabras en Twitter tras su muerte. "Hoy es un día muy triste para el mundo entero", dijo. "Estoy profundamente entristecida por el fallecimiento de nuestra querida Monarca, Su Majestad la Reina. Será recordada por su firme lealtad y servicio y mis pensamientos están con la familia real en este momento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image David Beckham hizo más de 12 horas de cola para despedir entre lágrimas a la reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.