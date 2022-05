El comediante Dave Chapelle atacado en pleno escenario en Los Ángeles El impactante momento ocurrió en el famoso Hollywood Bowl y quedó captado en video. Lo que se sabe al momento del incidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dave Chappelle atacado en Los Angeles Credit: Getty Images El comediante Dave Chapelle fue atacado la noche de este martes estando en pleno escenario. El incidente ocurrió mientras el comediante y actor participaba en un festival de comedia de Netflix Is A Joke, y quedó grabado en video. Videos captados por presentes en el evento mostraron el momento en un sujeto se arrojó para 'taclear' a Chapelle. Momentos después un nutrido grupo de elementos de seguridad se lanzaron sobre el sujeto quien posteriormente fue captado con heridas visibles siendo detenido y subido a una ambulancia, según reporta CBS News. Los hechos ocurrieron hacia las 10:45 p.m., hora local, hacia el final del espectáculo de comedia. Posteriormente las autoridades informaron que el sujeto portaba una arma falsa que contenía un cuchillo dentro, según reporta Page Six. Tras lo ocurrido Chapelle regresó al escenario y para proseguir con el show, donde también participaba el ganador al Oscar Jaime Foxx. Dirigiéndose a la audiencia el comediante dijo: "No sé si eso era parte del show", según reporta The New York Post. Elementos de seguridad en el escenario del Hollywood Bowl tratando de controlar al atacante: Testigos captaron el momento en el que el sujeto fue subido a una camilla para ser llevado al hospital: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente revive lo ocurrido en el escenario de la pasada entrega del Oscar, también realizada en Los Ángeles, donde el actor Will Smith se subió al escenario para abofetear al comediante Chris Rock, dejando a la audiencia —y posteriormente al mundo entero— pasmados ante el ataque. Al igual que en el caso de Chapelle, el show prosiguió hasta el final. Y el resto, como dicen por ahí, ya es historia.

