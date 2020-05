Darkiel se convierte en Nicky Jam ¡Mira las fotos! El cantante puertorriqueño Darkiel orgulloso de participar en la serie Nicky Jam: El Ganador By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Su estilo único hizo que Nicky Jam pusiera sus ojos sobre él y lo eligiera para ser parte del elenco de la serie Nicky Jam: El Ganador, en donde el puertorriqueño da vida a Jam durante su juventud. “Fue brutal, fue muy conmovedor, una experiencia única que llevo marcada en el corazón”, contó Darkiel en exclusiva. “Obviamente aprendí mucho durante la filmación”. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Me mantengo muy optimista y aprovecho para meditar mucho y reflexionar como persona. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Sony Pictures Entertainment; Nevarez PR El video de tu canción “Me siento bien” con Maffio y Shaggy ha tenido más de seis millones de vistas. Ellos son expertos en la música, la canción tiene un mensaje positivo es lo que tratamos de fomentar. No teníamos planeado estrenarla durante esta fecha pero cae muy bien debido a todo lo que estamos pasando ahora mismo, ayuda mucho. Es una canción positiva, perfecta para escucharla cuando se inicia el día y para tener ánimo. ¿Cómo fue que obtuviste el papel en la serie de Nicky? Esto fue un plan de Dios, se comunicaron conmigo porque me vieron a través de unos videos musicales y les gustó mi estilo y lo que proyectaba y lo encontraban similar a Nicky. Hice casting por el teléfono, envié unos videos haciendo unas líneas y les gustó mucho y me seleccionaron. Hice el casting en enero 2018. ¿Cómo fue tu encuentro con Nicky ? Fue brutal, fue muy conmovedor, una experiencia única que llevo marcada en el corazón y obviamente aprendí mucho durante la filmación. ¿Qué fue lo que más aprendiste? Seguiré actuando, lanzaré mi música y considero que se puede ganar, aprendí que en la vida se puede ganar y hay que ser agradecido porque hay personas que tienen más dificultades y aún así se superan. ¿Qué admiras de Nicky? Me enseñó a luchar, tocó fondo pero con mucha disciplina, me dejó muchos detalles que voy a seguir usando en mi vida. Cuando estás en casa, ¿qué es lo que más disfrutas? Disfruto ir a la playas de Puerto Rico o en otras partes del mundo me gusta estar con mi familia y mis mascotas.

Close Share options

Close View image Darkiel se convierte en Nicky Jam ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.