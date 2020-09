Darkiel rinde homenaje a una persona muy importante en su vida ¿quién es? Darkiel deja un mensaje de amor y esperanza en su último video, donde también deja al descubierto su lado familiar y presenta a una de las personas más importantes en su vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La carrera de Darkiel en el mundo de la música va en ascenso; sin embargo, eso no lo ha hecho olvidarse del chico que era cuando subía sus interpretaciones musicales a Facebook. Además, siempre tiene presente lo importante que es su familia y como lo han ayudado a salir adelante. Por ello, aprovechó que realizaría el video del remix “Me siento bien” para rendir homenaje a una de las personas más importantes de su vida, su abuelo Aliquio. “La producción del video vino acá [a Puerto Rico] a realizar unas tomas y me platearon que querían algo familiar, algo que mostrara de carácter más personal”, reveló Darkiel a People en Español. “Tuve la idea de que mi abuelo saliera, ya que es alguien a quien amo mucho y ha sido una figura muy importante en mi vida, en mi crecimiento”. RELACIONADO: Darkiel se convierte en Nicky Jam ¡Mira las fotos! Image zoom Cortesía: Nevarez Communications Justamente, Omar David Colón, nombre real del cantante, decidió hacer una nueva versión del mencionado tema con el fin de darle esperanza a la gente en esta época donde el mundo atraviesa por una situación compleja. “La canción original fue un éxito”, explicó. “Esta canción estimula mucho el alma, el espíritu. Es un tema que da gusto escuchar por la mañana; da optimismo y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo esta grabación vino a aportar algo a la sociedad”. El intérprete de música urbana también está dando pasos importantes en la actuación y tras encarnar a Nicky Jam en su serie biográfica, ya cuenta con otro trabajo en el cortometraje Voodoo: The Western movie. En esta faceta profesional también desea desarrollarse, e incluso, quiere hacer carrera en Hollywood. “De la música brinqué a la actuación y también me gustó mucho. Es algo que quiero seguir haciendo”, agregó. “Es un sueño para mí [trabajar en Hollywood]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Darkiel está en planes de grabar canciones en inglés. A nivel personal confiesa que en un futuro desea “formar una familia”. Además, busca ser un ejemplo para los jóvenes y motivarlos a conseguir sus metas. “Todo se puede lograr con perseverancia y optimismo”, comentó. “[Quiero] hacia adelante y nunca perder la esencia de lo que he sido toda mi vida”. La canción y el video de “Me siento bien”en su versión remix, donde lo acompañan Pedro Capo, Dalex, Shaggy, Afro B y Maffio ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

