Exclusiva: Darkiel habla por primera vez de cómo ha cambiado su vida tras convertirse en padre En diciembre del año pasado, Darkiel debutó como padre de un niño que lleva por nombre Santiago. Ahora, el cantante revela qué ha representado para él esta importante situación personal. Según ha mencionado Darkiel, interpretar a Nicky Jam en su serie biográfica, lo ayudó a madurar en diferentes aspectos y, al mismo tiempo buscó convertirse en una persona más positiva. Los esfuerzos del cantante por cambiar de actitud lo llevaron a conocer a la mujer de su vida, quien, en diciembre de 2020, lo convirtió en padre de un niño que lleva por nombre Santiago. Ahora, el representante del género urbano revela cómo ha cambiado su vida al tener un hijo. "Definitivamente [ser papá] me ha cambiado mucho como ser humano. He madurado mucho en este tiempo y me ha hecho ser un mejor ser humano, una persona más centrada y más enfocada en lo que quiero", reveló Darkiel a People en Español. "Como padre he aprendido de todo. Que hay un ser humano que necesita de mí y que tengo que estar ahí para él y siempre tiene que ser primordial. Porque es una responsabilidad y una obligación como papá ponerlos primero a ellos". Esta nueva condición en el plano familiar también ha repercutido de manera positiva en su carrera artística. "A nivel profesional he crecido también. He tomado más responsabilidad en lo que hago y más disciplina. Me ha ayudado mucho ya que tengo la mente bien, me siento bien y he sido más creativo", confesó. Darkiel Credit: Cortesía: Nevarez Communications SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Omar David Colón, nombre real del intérprete de "Te llamé borracho", reveló que ya sabe cambiar pañales y hacer todo que requiere el cuidado de un bebé, también enfatizó que la paternidad ha hecho más grande el sentimiento de familia que siempre ha apreciado. "Lo ha intensificado para poder dar lo mejor de mí tanto fuera como dentro de casa", dijo. El año pasado, ya con su bebé en brazos, el joven de 27 años, pudo compartir con sus seres queridos la Navidad y en esta ocasión tendrá la oportunidad de celebrar el Thanksgiving. "Vamos a tener una cena, un pavo . Haremos todo lo que las personas hacen tradicionalmente y dar gracias a Dios por estar juntos y celebrar esta fecha como familia". Pero las buenas noticias no terminan para el reguetonero porque ahora está promocionando su más reciente sencillo titulado "La importante"; el cual, grabó en colaboración con Jon Z y Alex Rose. "Son una fusión bien interesante en diferencia de estilo, de letra. Considero que es una canción que le va a gustar a todo el que la escuche", mencionó. "Mis mayores anhelos son seguir creciendo en la música y ver a mi hijo crecer", Darkiel "Salió algo bien orgánico y bien natural, ya que tenemos una buena relación", agregó. "Estamos en un momento en que mucha gente lo escucha y se interesa por el reguetón, y está en muchos lugares. Considero que esta es una canción que mantiene la esencia de lo que es el género y tiene un estilo muy peculiar. La combinación de las voces, los diferentes estilos que tenemos los tres, la manera cómo está producida y la pista [la hacen] muy particular". Con muchos proyectos en proceso y otros temas por lanzar próximamente, Darkiel tiene sigue trabajando para lograr sus metas. "Mis mayores anhelos son seguir creciendo en la música y ver a mi hijo crecer", concluyó.

