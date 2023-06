¡Dante, el hijo de Juanes, causa sensación! "Dios mío, qué genética! El adolescente protagonizó hace unas semanas el video de su padre, "Veneno", donde deslumbró con sus dotes de interpretación y su afición al deporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo llevan en la sangre, la vena artística y la belleza. Dante, el hijo de Juanes y Karen Martínez ha causado furor a sus 13 años. El joven se ha convertido en el protagonista de "Veneno", el video del artista que estrenó hace unas semanas. Además de volver a enamorar a su público con sus letras y sus ritmos, el cantante colombiano sorprendió con este invitado de excepción. El adolescente mostró sus dotes interpretativas además de su fortaleza física como buen apasionado del deporte. Una parte que también caracteriza a su madre, Karen Martínez, quien siempre comparte sus rutinas de ejercicios y sus cuidados alimenticios. Hijo de Juanes Juanes con su esposa y su hijo | Credit: Mezcalent Dante se roba el show en este video donde ejerce de luchador y protagoniza alguna que otra pelea de la que no sale bien parado. Afortunadamente, es ficción, pero supo meterse en el papel y convencer al público, que quedó encantado. El hijo de Juanes también es un apasionado de la música como su progenitor, quien hace unos años aseguró haber incluido las voces de sus hijos como coro de una de sus canciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dante es el pequeño de tres hermanos, siendo Paloma y Luna, de 19 y 17 años, respectivamente, las mayores. Y como tal ejercen y cuidan a su hermano, quien ya no es tan pequeño y al que dedican palabras de amor siempre que tienen la oportunidad. Los cinco forman una familia de lo más feliz y unida, cómplices siempre de los logros del otro. Recientemente, Juanes compartía esta imagen "celebrando el grado del colegio de nuestra adorada Paloma", escribía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dante, el hijo de Juanes, causa sensación! "Dios mío, qué genética!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.