Ex de Livia Brito desmiente haber sido agresivo y violado a la actriz Danny Frank fue señalado de manera directa por la actriz Livia Brito de haberla violado; ante ello, el cantante cuenta su historia y asegura ser inocente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Livia Brito reveló que había sido violada por un exnovio de nombre Danny Frank con quien mantuvo una relación sentimental por once años. Incluso, la actriz confesó que había sido víctima de violencia psicológica también. Ahora, el hombre en cuestión se pronuncia y asegura que todo es una mentira por parte de la famosa. "Me quedé perplejo. Estoy muy desconcertado con todo esto que Livia ha dicho. Realmente, hay mucha mentira en todo lo que ha expresado. Me da hasta tristeza que una persona, con la que compartimos tantos años que, a estas alturas, nos venga a salir con estas historias", aclaró Danny Frank al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No tengo ninguna versión. El caso es que nunca abusé de ella ni física ni mentalmente, como lo dice. No sé qué problemas trae para, a estas altura de la vida, decir eso". El cantante explicó cuál fue la situación que vivió con la protagonista de la telenovela Mujer de nadie. "Nosotros duramos cinco años viviendo en mi departamento. Cuando empezó a agarrar dinero se fue; rentó un apartamento cerca de Televisa. Y después de los cinco años continuamos", advirtió. "Hago una pregunta ¿una persona que es abusada, maltratada; como dice ella, violada y todo lo que expresa, por qué después de haberse ido, de tener dinero y propiedades ¿por qué siguió conmigo?". Livia Brito Livia Brito | Credit: Sipa Usa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hombre quiere limpiar su nombre. "Se expresó mal hasta del padre, de su familia, de su hermana. Entonces, no se me hace nada extraño que esté hablando así de mí", mencionó. "Tengo que hablar para limpiar mi nombre porque es mi delicado lo que está diciendo", continuó. "Terminamos en el 2015 y ella me siguió buscando; tanto así, que mi actual pareja, mi mujer [Darly], una vez habló con ella y le dijo que respetara que no me siguiera buscando, que nosotros ya tenemos una hija. Livia hasta le pidió disculpas a mi mujer". Danny Frank tiene una petición para su ex Livia Brito. "No entiendo como una persona que te hace daño y todas esas cosas, no creo que tú vuelvas a buscarla", enfatizó. "Solo le pido que no se siga metiendo conmigo ni con familia".

