Se asegura que Danna Paola y Belinda estarán juntas en un importante proyecto Un importante productor de teatro dio a conocer que logró convencer a Danna Paola y Belinda para estar juntos en unos de sus proyectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, se ha buscado la forma de tener juntas a Danna Paola y Belinda; incluso, se rumoró que la intérprete de Amor a primera vista era la que se negaba a esa colaboración. Ahora, se da a conocer que por fin ambas famosos pisaran al mismo tiempo un escenario ya que protagonizarán en México el montaje Mean Girls. Fue el productor del este musical, Alejandro Gou, quien dio a conocer esta información. "No quería hablar del proyecto hasta que ambas estuvieran con contratos firmados", reveló Gou al diario mexicano El Universal. "El problema era que Danna se encontraba planeando su gira y no tenía cabeza para nada más, pero ahora que ya inició con ella pudimos compaginar las agendas de ambas", El productor teatral también aseguró que quiere en el elenco a otras dos cantantes de primer nivel como lo son Karol Sevilla y Ángela Aguilar, con las que también está en negociaciones. "El montaje va a ser espectacular como es mi costumbre", agregó. "Ahora falta encontrar a las interpretes de las otras dos 'plásticas' y el resto del elenco, ya le tengo echado el ojo a Karol Sevilla y espero convencer a Ángela Aguilar para que haga una participación especial". Belinda y Danna Paola Belinda y Danna Paola | Credit: Carlos R. Alvarez#ED STILLS/Getty Images; Craig Barritt/Getty Images for FENDI SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al final, Alejandro Gou aseguró que todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes que se celebra en México, donde se hacen este tipo juegos. Aunque en realidad no descarta la posibilidad de reunir a Danna Paola y Belinda en un montaje, por lo que seguirá trabajando para que eso suceda. Así que quizá su sueño se haga realidad, solo el tiempo lo dirá.

