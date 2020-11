Close

La nueva canción de Danna Paola habla de "amigos con beneficios". Mira su sensual video musical La cantante y actriz mexicana Danna Paola, la estrella brasileña Luísa Sonza y la cantautora española Aitana hablan con People en Español sobre su explosiva colaboración "Friend de semana". Mira el video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En su nuevo video musical "Friend de semana", Danna Paola une fuerzas con la cantante española Aitana y la estrella brasileña Luísa Sonza. “Estoy muy emocionada. Estaba en lo correcto al incluir a estas dos mujeres e invitarlas a participar. Que hayan aceptado es un honor para mí, es algo muy mágico. Todo ha sido muy genuino", cuenta la cantante y actriz mexicana a People en Español sobre la colaboración. Con Luísa ya había colaborado en su videoclip "Contigo" y a Aitana la conoció por amigos en común cuando vivía en España, cuenta Danna. "Hemos salido de fiesta y soy fanática de su música", admite la estrella de telenovelas como Contra viento y marea y Querida enemiga. "Son mujeres muy talentosas, hermosas, divinas como seres humanos". Image zoom Credit: Universal Music Latina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las letras de Danna Paola —quien está por lanzar un nuevo disco— están llenas de anécdotas. "Me gusta contar historias. Siempre pongo experiencias personales". En esta nueva canción habla de un "amigo con beneficios" al que quiere ver el fin de semana sin amarrarse en una relación formal. "Me da pereza hablar del machismo, tiene que haber una equidad. La música no tiene género, no tiene idioma, no tiene por que haber competencia entre hombres ni entre mujeres", enfatiza la mexicana, a quien le molesta la doble moral que existe al juzgar a las mujeres cuando expresan su sensualidad a través del arte. "Es un mensaje divertido que conecta con la gente", añade sobre su nueva canción, que celebra la liberación femenina. Image zoom Credit: Universal Music Latina "Que las mujeres no pueden tener amigos con beneficios da vergüenza que la gente pueda tener esa visión de la vida", opina Aitana. "Cada vez más la gente está teniendo más conciencia sobre el feminismo. Me da rabia tener que explicarme, para mí somos tan iguales en todo". Image zoom Credit: Universal Music Latina Luísa cuenta que en Brasil las mujeres son "las protagonistas" de la industria musical. "Hacemos lo que queremos, hablamos como queremos. ¿Porqué los hombres pueden decir todo lo que quieren y las mujeres no?", cuestiona. "Bailamos como queremos, somos dueñas de nuestros cuerpos. Tenemos nuestro propio dinero y somos fuertes, decidimos lo que hacemos con nuestras vidas". Las tres artistas no ven la hora de poder regresar a los escenarios y cantar su tema juntas. La amistad que las une, aseguran, irá más allá de este proyecto. "Es un video súper feminista,"concluye Danna Paola. "Estamos puras mujeres empoderándonos".

