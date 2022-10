Danna Paola revela que sufre depresión: "Estoy descubriendo heridas emocionales" Un conmovedor mensaje de Danna Paola activó las alarmas de propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de octubre de 2022, Danna Paola ofrecería un concierto en Veracruz, México, como parte de su gira XT4S1S pero decidió cambiarlo para otra fecha. Lo que llamó la atención fueron las razones que obligaron a la cantante a tomarse una pausa profesional, debido a que reveló que está atravesando por un problema de depresión y ansiedad. "Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte", explicó Danna Paola en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada". La protagonista de la serie Elite acompañó este mensaje con una imagen donde se le ve triste y con lágrimas que llegan hasta su nariz. Así, dio un mensaje importante de lo que significa aceptar las emociones por las que se atraviesa y que no deben ser motivo de crítica bajo ninguna circunstancia, por el contrario. Danna Paola Danna Paola | Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me decían mucho el 'ay, ya vas a llorar' y fuck, sí… hoy me doy cuenta que está mal; llorar no es sinónimo de debilidad. Uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo", mencionó. "Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y cuando se sientan listos, y no guardarse nada. El llorar ayuda a sanar el alma". Danna Paola Danna Paola abrió su corazón y recibió el apoyo de los cibernautas ante este sensible momento. Tras la pausa, continuará cumpliendo con sus compromisos profesionales.

