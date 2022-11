Danna Paola se golpea en el escenario: "Jamás me hubiera imaginado que tendría un accidente" La cantante mexicana se golpeó la ceja mientras debutaba con su nuevo show en Guadalajara. A pesar del aparatoso golpe, la artista regresó al escenario donde triunfó por todo lo alto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, Danna Paola estaba lista para brillar con el estreno de su gira XT4S1S. Arrancó con toda la fuerza en la ciudad de la Guadalajara y las expectativas se superaron con creces. La cantante dio un espectáculo de altura con un lleno total cargado de momentos emocionantes, con susto incluido que nadie esperaba y que supuso un aparatoso accidente en el escenario. El golpe tuvo consecuencias y la artista tuvo que salir de inmediato para ser atendida por el servicio médico del lugar. Danna Paola Danna Paola | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images for ROLLING STONE en Espanol) El resultado fue una ceja partida y un gran chichón que ella misma mostró a través de sus redes quitándole importancia al asunto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estaba tan emocionada con la increíble acogida de su presentación, que todo lo demás pasó a un segundo plano. Además, a pesar del fuerte golpe, Danna salió nuevamente al escenario para seguir dando un show inolvidable. "Guadalajara, gracias. Es muy loco que me haya sucedido esto. El tamaño del chichón es este bulto, pero se dio todo. Gran opening night del tour", dijo con una sonrisa imborrable en su rostro. Una vez recuperada, contó que el médico le dijo de ir al hospital pero ella se negó. Y allí estuvo, frente a sus fans dándolo todo con una cinta blanca que rodeaba su frente. "¡El show debe de continuar! Estoy bien gracias a Dios y puedo cantar... Voy a dar lo mejor de mí hasta que mi salud me lo permita", añadió feliz a sus fans.

