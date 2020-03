Danna Paola imita a Paulina Rubio cantando y las fans de la Chica Dorada ¡se le echan encima! "No, yo sí canto, espérame", dijo la joven. Unas palabras y gestos que ofendieron a los seguidores de Pau que defendieron a su artista con uñas y dientes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No sale de una cuando Danna Paola ya está metida en otra. La cantante ha vuelto a meterse en líos esta vez por una imitación a Paulina Rubio. Aunque ella ha dejado claro que el video que colgó en sus redes era tan solo una broma y sin intención de ofender, a los fans de la Chica Dorada no les ha hecho ninguna gracia. La jurado de La Academia, donde también tuvo sus más y sus menos con un concursante, se soltó la melena y se arrancó a cantar el tema estrella de Pau, “Ni Una Sola Palabra”. La joven no solo trató de imitar su voz sino también sus gestos llenos de fuerza y expresividad. En el intento unos aseguran que se trataba de una burla en toda regla, otros no lo vieron así. Pero cada uno que lo interprete como crea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos de Paulina no tardaron en decirle un par de cosas. “Es una falta de respeto de Dannita a Paulina Rubio, no puedo creer que una chavita trate así a un icono de la música”, “Para burlarte de Paulina Rubio te hacen falta 30 años de carrera”, escribieron tan solo algunos. Ante tanta crítica, Danna ha reaccionado y aclarado el porqué de su video. “Vamos a ver, no hagan un chisme donde no. 1. Estábamos jugando a imitar, (creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau). 2. Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. 3. Yo amo a Paulina since forever, respect always“, escribió. Con estas palabras directas y claras, queda todo entendido, aunque hubo algunos que siguieron sin aceptar sus explicaciones y consideraron que tal actitud era un acto poco solidario entre mujeres. Advertisement

