¡Danna Paola con el corazón roto por la preocupante salud de un familiar! La actriz se encuentra muy triste y agobiada... Estos son los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola está muy preocupada por la salud de uno de sus seres queridos y aunque a la actriz no le gusta compartir mucho acerca de su familia en redes, donde cuenta con más de 33 millones de seguidores, en las últimas horas hizo una excepción para pedir que luz para su abuelita, muy enferma de COVID. La protagonista de la serie Élite, quien sufrió un momento bajo el pasado octubre cuando tuvo que llevar a su perrita al hospital y encontró un gran apoyo entre sus seguidores, volvió a las redes hoy para desahogar su pesar: "No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por COVID…", expresó en Twitter junto a un corazón roto. "Y tengo el corazón apachurrado", recalcó en un mensaje posterior. "Les pido de corazón una oración y enviarle mucha lucha para ella", suplicó. "Ojalá se recupere rápido, Danna", contestó Papi JUCA. Danna Paola Abuelita Credit: IG Danna Paola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de la actriz se volcaron con su ídolo en oraciones y buenos deseos: "Te amamos, Dannita. Le mandamos las mejores vibras y mucha luz a tu abue para que todo salga bien y se recupere muy pronto", podía leerse entre infinidad de mensajes de apoyo y consuelo. En diciembre del año pasado, la misma Danna Paola hizo levantar todas las alarmas al aparecer conectada a un tanque de oxígeno, algo que hizo sospechar a sus seguidores que había contraído el coronavirus. Afortunadamente, al final solo se trató de un fuerte catarro: Danna Paola, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group "Bebés gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… El resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a Dios no es covid", aclaró.

