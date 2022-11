Danna Paola rompe en llanto ante sus seguidores La cantante Danna Paola está a punto de iniciar una nueva gira de conciertos, que la llevará a recorrer varios estados de su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de revelar que sufre episodios de ansiedad y depresión, un preocupante mensaje publicado en redes sociales mantuvo a los seguidores de Danna Paola en alerta. "Necesito contarles lo que está sucediendo….", compartió la cantante en un mensaje, que acompañó de un emoji de corazón roto, en su cuenta de Twitter. A través de una transmisión en vivo, la intérprete abordó la situación. Afortunadamente, no se trataba de un incidente relacionado con su salud mental o emocional, sino de una noticia poco agradable para sus fanáticos que esperaban verla la noche de este viernes en el inicio de su gira 'XT4S1S'. Danna explicó que, por motivos fuera de su control, el inicio de su gira no sería posible como estaba pautado. Al parecer, debido a problemas técnicos y la falta de entrega de la escenografía, no podría realizar el tan esperado concierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola Danna Paola | Credit: Danna Paola/Instagram Entre lágrimas, la cantante se declaró frustrada por no poder cumplir con el espectáculo que había prometido. "Yo estoy decepcionada, estoy frustrada, muy enojada porque no lo puedo resolver, no tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana, porque ya no está dentro de mí, literal está dentro de las personas que están haciendo esto", explicó. "Al final, la decepcionada soy yo y seguramente muchos de ustedes". La artista confesó que aunque es un sueño hecho realidad poder estar al mando de su gira, la experiencia ha sido bastante complicada. Sin embargo, no dudó en reiterar su amor a sus seguidores. "El artista siempre es quien da la cara, y a quien le tiran todo el hate cuando sucede algo así y lo entiendo….y yo sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de [terce]ros", expresó en Twitter ante el reproche de los pocos molestos con la situación. "Pero solo puedo decir que los amo. Yo tampoco entiendo el porqué pasa esto, pero confío en todo el amor que se le está poniendo a este tour y acá seguimos trabajando sin parar ¡para lograrlo!" El concierto pautado para este 4 de noviembre, fue reprogramado para el 17 en San Luis Potosí, México.

