Danna Paola revela, desde el hospital, que padece importante enfermedad Primero mostró una imagen donde usaba un respirador; ahora, Danna Paola da a conocer que está muy enferma y se encuentra en recuperación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Danna Paola dio a conocer una imagen donde aparecía con un tanque de oxígeno, pero aclaró que no tenía nada grave. Sin embargo, la actriz, quien causó preocupación también por su extrema delgadez, reveló que sufre una importante enfermedad respiratoria. Lo informó mediante de una fotografía que publicó en una de sus historias de Instagram; en la cual, se aprecia un aparato médico y una pequeña televisión. "Holi, vamos progresando. Para todos los que se preocuparon gracias. Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico y me da mucha impotencia cancelar; lo siento mucho. Pero recordemos que la salud está primero siempre", fue el texto que incluyó en mencionada imagen. "Gracias a todos por preocuparse; mis pulmones y garganta ahí van. Gracias a Dios no fue COVID-19 ni influenza". Y si bien dejó claro que no es COVID, aseguró que "si ando malita, pero vamos un día a la vez"; así que se está cuidando para estar recuperada por completo. Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Denise Truscello/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amigos porfis suban sus defensas con vitaminas, buena energía, amor, abríguense; no bajen la guardia y suelten todo lo que tengan por decir atorado porque también las enfermedades vienen de las emociones, y el cuerpo es sabio para decir basta. A subir niveles de energía para recuperarse asap", agregó. "Gracias por sus buenas vibras. Los amo". Danna Paola La también actriz recibió un mensaje de buenos deseos de su amigo Sebastián Yatra con quien compartiría un evento al que, por su estado de salud, no pudo asistir; pero le agradeció a su colega el buen gesto. Se desconoce cuándo Danna Paola podrá salir del hospital y retomar sus actividades profesionales; aunque se espera que sea pronto.

