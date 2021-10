Danna Paola revela que atraviesa por un difícil momento: "Estoy muy preocupada" ¿Qué le sucedió a Danna Paola que ha hecho público su estado de ´ánimo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Extraños mensajes de Danna Paola han encendido las alarmas. Todo comenzó cuando la cantante dio conocer un mensaje en su cuenta de Twitter donde aseguraba "joder, la felicidad se me va en un segundo". Ante los cuestionamientos de los cibernautas, la protagonista de la serie Élite explicó lo sucedido; se trata de su perrita Lucrecia a la que tuvo que llevar al hospital. "Estoy muy preocupada", advirtió. Si bien no dio mayores detalles de lo que ocurría con su adorada mascota, a partir de dar a conocer lo que ocurría y de manera constante, la también actriz mantuvo informados a sus fanáticos. "Aún no es nada grave, pero estamos esperando. Les pido mucho que oremos por ella", mencionó. Finalmente, la intérprete de "No bailes sola" reveló que el animalito debería someterse a diversos cuidados con especialistas; aunque estaba optimista sobre su condición de salud. Aprovechó para agradecer el interés, preocupación y muestras de apoyo por parte de los internautas. "Gracias que todos sus mensajes para Lucrecia, se quedó hospitalizada esta noche. Esperemos que mañana amanezca mejor. Les voy contando", dijo. "¡Los amo mucho mucho! Gracias. Mañana es un gran día y se que mi niña mañana estará perfecta". Danna paola, look del dia, mexico, vestido negro Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios le dieron mensajes de ánimo a la famosa. "Ella es muy fuerte ¡cómo su madre! Superará esto. Le queremos mucho. Nuestras oraciones están con ella" y "Mira yo tengo una hijita chiquita también ¡se llama Lana! Son sensibles pero fuertes a la vez, como nosotras cancerianas. Luego estará mejor que antes. Son puro amor y eso es la cura, Diosito está cuidando a Lucrecia y seguro que estará muy bien hoy", fueron algunos cometantarios. "Mañana es un nuevo día y Lucrecia va a estar mejor que nunca para seguir disfrutándolo todo a tú ladito. Eres una mamá increíble, todo va a estar bien. Lu tiene una fuerza gigante, no es por casualidad que tiene ese nombre", y "Debes de tener fe y esperanza. Ella estará bien y pronto la tendrás de nuevo en tus brazos. Déjala en manos de los expertos y vas a ver que estará mejor", escribieron otras personas. Danna Paola dio un nuevo reporte de su perrita Lucrecia. "La nena está mejorando. Pudimos venir a verla y está estable. Mañana espero podamos llevarla a casa", comentó.

