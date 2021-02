Close

Danna Paola revela que fue drogada en una disco en Madrid y terminó en un hospital La cantante y actriz mexicana habló de una de las experiencias más oscuras y peligrosas de su vida. ¡Mira lo que le pasó! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la idea de crear conciencia sobre la importancia de no confiar en extraños, la actriz mexicana Danna Paola reveló uno de los episodios más duros de su vida y que tuvo lugar mientras estaba de fiesta una noche en Madrid. Una de las estrellas de la exitosa serie Élite de Netflix contó en una entrevista con el comediante y conductor Yordi Rosado que mientras estaba en pleno rodaje de la primera temporada de la producción conoció a unos chicos en una discoteca, que aprovecharon que estaba distraída para ponerle algo a su bebida. La artista de 25 años explicó que hubo un momento en que perdió de vista su vaso y que uno de los jóvenes se lo devolvió. Cuando volvió a tomar, a los pocos minutos comenzó a sentirse mal. Image zoom Credit: Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images) "Entonces llega otro chico y me lo devuelve [el vaso], yo empiezo a hablar con él y me empiezo a sentir muy mal. Me empiezo a marear, me empezó a dar mucho sueño... y ellos intentaron querer sobrepasarse", dijo. "No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y como acabé en el hospital. Fue muy loco, es algo que tu mamá siempre te lo dice y siempre lo haces, o sea no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso y no te quieras ligar a cualquier extraño en un lugar, no, no se puede", agregó. La intérprete de "Mala fama" dijo que no se sabe cuáles son las intenciones de los demás y un ligue puede terminar mal. A su juicio, pudo salir bien de la situación porque estaba con un amigo que la llevó a su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a Dios, mi amigo estaba conmigo. Entonces cuando llegó del baño, le dije que me encontraba fatal y que me quería ir. No sé cómo agarramos el Uber, no sé cómo llegué a mi casa, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, que estaban los paramédicos. Fue algo muy heavy. Fue una lección de vida que tenía que pasar para ser consciente. Entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando", agregó.

