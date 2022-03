Danna Paola revela por qué no aceptó el papel de Selena Quintanilla en la serie de Netflix Danna Paola estuvo a punto de entrar en la piel de la reina del Tex Mex, pero tuvo que renunciar a ser la protagonista de la bioserie de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para cualquier artista latina, darle vida al personaje de Selena Quintanilla es un sueño hecho realidad. Danna Paola estuvo a punto de estar en la piel de la reina del Tex Mex, pero tuvo que renunciar a ser la protagonista de la bioserie de Netflix. Fue en el podcast No Hagas lo Fácil, de Juanpa Zurita, que la actriz de 26 años confesó que había sido elegida para protagonizar la serie de Selena, pero tuvo que rechazarlo por problemas de tiempo. Danna Paola Danna Paola | Credit: Victor Chavez/Getty Images "De hecho tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillta de no haberlo podido hacer por tiempo", admitió la mexicana. "Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas'", admitió. Según explicó, tenía un gran conflicto entre decidirse por su carrera como actriz y su carrera musical, por lo que acudió a la numerología. "En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte, creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que cantas, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres'", le dijeron. Este hubiese sido un personaje que a Danna Paola le hubiese encantado hacer, por toda la admiración que siente hacia la cantante. "Es una cantante que desde muy pequeñita me sé todas sus canciones, la vida sin querer me la ha puesto de por medio". Selena Quintanilla Credit: Photo by Vinnie Zuffante/Getty Images Aunque Danna Paola no pudo protagonizar la serie, sí estuvo en el homenaje que se le hizo a la intérprete de "Como la flor" en los Premios Juventud 2020. "Ahora poder hacer el homenaje en Premios Juventud, yo dije 'los tiempos de Dios son perfectos'. Y ahora estoy cantando para ella, entonces, el conocer a AB (Quintanilla) por supuesto, yo creo que eso son las cosas que la vida te regala", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena: la serie se estrenó el 4 de diciembre de 2020, cuenta con 18 episodios, divididos en dos partes de 9 episodios cada una, y está protagonizada por la actriz Christian Serratos.

