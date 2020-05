¿Danna Paola queda fuera de Élite? La actriz y cantante Danna Paola aborda los rumores de su supuesta salida de la popular serie de Netflix. Por Isis Sauceda/ Los Ángeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la aparición de un vídeo de despedida de varios personajes al finalizar la tercera temporada de la serie Élite, se corrió como la pólvora el rumor de que la mexicana Danna Paola ya no seguirá en el melodrama juvenil de Netflix y sus fanáticos preocupados exigieron una explicación. La actriz y cantante recurrió a sus redes sociales para abordar el tema y calmar a sus seguidores que esperan verla nuevamente en la pantalla chica. “La vida puede dar muchas vueltas. La verdad es que estoy muy feliz con esas tres primera temporadas de Élite. Lucrecia es un personaje que amo, que disfruto y que me fascina y me hizo la mujer que soy yo, definitivamente”, comentó Paola durante un en vivo en su cuenta de Instagram. “Yo no soy buena para las despedidas, nunca lo he sido. Lu estará en el corazón de todos, siempre. Es un personaje muy lindo y le han dado mucho amor y ha sido lo que es gracias a ustedes. Élite para siempre", Image zoom Photo: Danna Paola/Instagram "No lo veamos como una despedida, es un proceso, son nuevos comienzos y nunca sabes”, agregó, en lo que sonaba como un adiós a la serie. En una entrevista con People en Español, la actriz se concentró en agradecer las experiencias vividas durante estas tres temporadas y aseguró que su personaje la ha marcado para siempre. “La gratitud de haber estado en este proyecto me hace muy feliz, y gracias a ese proyecto soy la mujer que soy hoy, me he vuelto mucho más fuerte, con muchísima confianza en mí misma y la felicidad, y las personas que me llevo en el alma y en mi vida”, dijo. “Como dice Lucrecia Montesinos, mi personaje en Élite, mis compañeros que adoro, son las almas más increíbles. Me ha tocado grabar series y novelas y nunca se había generado lo que generé con ellos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a la pandemia, todos los proyectos de la actriz se han puesto en alto. Sin embargo, continúa creando música desde la intimidad de su hogar y esperando el día en que pueda regresar a los escenarios tras la contingencia sanitaria. “[Tengo] un montón de música. Tengo series y cine en puerta. La gira que tengo por Latinoamérica se hará como por agosto. Lo primero que haré cuando se acabe esto, es salir de gira y por supuesto agradecer, ir a correr, a ver a mis sobrinos, a mis papás, a mis abuelos”, adelantó emocionada.

¿Danna Paola queda fuera de Élite?

