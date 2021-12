Los fans se alarman al ver a Danna Paola con oxígeno: "Me puse muy malita" Danna Paola ha vuelto a encender las alarmas luego de que apareciera una imagen en la que se la ve conectada a un tanque de oxígeno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola Danna Paola | Credit: Victor Chavez/Getty Images Primero Danna Paola causó preocupación entre sus seguidores por su extrema delgadez y ahora la cantante y actriz ha vuelto a levantar las alarmas luego de que en una imagen se la viera respirando con la ayuda de un tanque de oxígeno. "Abríguense, amiguitos", escribió Danna Paola en sus historias de Instagram junto a una imagen donde se le ve conectada a un tanque de oxígeno. Inmediatamente, muchos fans se preocuparon por su estado de salud y sospecharon de que pudiera tratarse de la covid-19. Ante estas reacciones, la joven mexicana salió con un nuevo mensaje en Twitter en el que informaba de que se sentía "muy malita" y aconsejaba que cuidaran mucho la salud. "Bebés gracias x preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid", aclaró. "Pero please, tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho está heavy la cosa", añadió. A pesar de que estaba enferma, a muchos de los seguidores les alegró saber de que no se tratara de un caso de covid-19, y le desearon pronta recuperación. "Danita, qué feo saber que estás enfermita, pero lo bueno es que no es nada serio, gracias por tus consejos, que te recuperes pronto"; "me alegra que no sea nada grave, pero sigue cuidándote, pronto estarás al 100 por ciento"; "cuídate mucho, te queremos sana", le dejaron saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos de sus seguidores se mostraron preocupados el pasado noviembre tras ver a Danna Paola más delgada que lo normal. "Cada día está más delgada ¿segura que estás bien?", le preguntaron. Aunque la cantante no se pronunció al respecto, sí se conoce que había comenzado un nuevo régimen alimenticio que la hizo perder peso, tras ser criticada por tener libras de más.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los fans se alarman al ver a Danna Paola con oxígeno: "Me puse muy malita"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.