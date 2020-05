¿Está bien Danna Paola? ¡Saltan las alarmas por preocupantes mensajes de la actriz! Ante sus extraños tuits de las últimas 48 horas, crece la preocupación entre los fans de la cantante, incluso su psicóloga tuvo que llamarle y conversaron durante horas, como ella misma compartió. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está siendo una cuarentena un poco movidita para la actriz de Elite y ahora sus seguidores de twitter están confundidos ante los emocionales y tristes mensajes que Danna Paola comparte al llegar la noche… ¡Incluso ella misma contó que también se alarmó su psicóloga, quien le llamó y conversaron durante tres horas! “No intentes aparecer así, e intentar hacer crecer de nuevo la flor que dejaste morir hace semanas” dijo de pronto hace dos días y añadió el emoji de una flor marchita. Mientras algunos trataban de dilucidar si la frase pertenecía a algún nuevo tema, muchos más le preguntaban que quién le hizo daño. “¿Qué está pasando? Lo mismo te pregunté yo”, añadió en otro tuit lanzando una indirecta que muchos seguidores se preguntaron si estaría dedicada a Sebastián Yatra. “Lo único bueno de esta cuarentena son Vds. y todas las canciones...” y puso un tercer mensaje que solo decía: “... Y ya está”. Momentos después, la cantante escribió junto a un símbolo de emoji riéndose: “Mi psicóloga me acaba de escribir”. Muchos fans le mostraron su apoyo: “Estamos todos muy preocupados” dijo uno; “prométeme que te vas a cuidar”, dijo alguien más. Image zoom Photo: Danna Paola/Instagram “Something so beautiful becomes something so ordinary”, publicó ahora en inglés, de nuevo junto a una flor marchita. Y añadió después junto a un corazón roto: “Gracias por leer mi locura nocturna. Lo único que sé que es verdad ahora es que los amo mucho”. Sus fans no dejaron de consolarle: “No dejes que nadie elimine esa hermosa sonrisa, no dejes que te bajen ese ánimo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de varios días sin compartir en instagram, volvió a compartir una foto con otro enigmático mensaje: “Tal vez es mejor así...” dijo brevemente en el post, mientras que continuaba su nostálgica conversación en twitter: “¿Por qué creemos en una mentira? Porque preferimos una mentira antes que sufrir”. Y se sucedieron respuestas ya como “Llegó la hora triste” o “esa frase es dark” o "la hora que me agarra un brote psicótico por los tuits de Danna Paola”. El último mensaje que pudimos leer en esa red decía, parafraseando una canción de Sofía Reyes: “¿Será que estás idiota? Idiota”.

