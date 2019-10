Danna Paola podría encarnar a Gloria Trevi en su nueva bioserie La cantante y actriz Danna Paola estaría personificando a Trevi durante su etapa de juventud, según informan varios medios mexicanos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo que muchos esperaban: la vida de la cantante Gloria Trevi llegará a la pantalla chica en una bioserie. El esposo de la Trevi, Armando Gómez, recientemente compartió una imagen de una reunión con Carla Estrada, la veterana productora de televisión mexicana y el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga. Aunque la vida de la intérprete ha sido contada por partes en documentales —especialmente el escándalo y el tiempo que permaneció en prisión tras ser acusada de corrupción de menores y secuestro— y hasta una película, hay varias verdades que todavía continúan siendo íntimos de la cantante. Incluso, detalles de su hijo Ángel Gabriel, quien nació mientras ella estaba en la cárcel en Brasil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Lo hablé con él, le dije que va a estar muy fuerte la bioserie porque hay muchas cosas que la gente ha preguntado y que yo no he querido hablar. Necesito saber si estás de acuerdo porque no puedo contar mi vida sin contar la verdad, y me dijo, ‘mamá, cuenta lo que quieras'”, aseguró la cantante a medios mexicanos. Según reveló el periodista de entretenimiento Alejandro Zúñiga, Gloria, la bioserie, como es el título tentativo, ya está terminada y ahora comienza el proceso de audición. ¿Quién está en la mira para interpretar a Gloria? Image zoom La cantante y actriz Danna Paola estaría personificando a Trevi durante su etapa de juventud, según informan varios medios mexicanos. La serie sería transmitida a partir del mes de febrero del 2020 por el Canal de las Estrellas. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Danna Paola podría encarnar a Gloria Trevi en su nueva bioserie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.