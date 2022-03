Danna Paola habla por primera vez de Eleazar Gómez y el término de su romance La relación sentimental que Danna Paola mantuvo con Eleazar Gómez no fue muy afortunada, según se dio a conocer, en su momento, a nivel público; por ello, la cantante evitaba abordar el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de mantener un conflictivo romance con Eleazar Gómez, Danna Paola había preferido guardar silencio al respecto. Sobretodo, a partir de que el actor estuvo en la cárcel tras ser acusado de agredir físicamente a Tefi Valenzuela. Ahora, la cantante habla por primera vez de la razón que lo llevó a terminar con esta relación sentimental. "Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar, justo, con personas nuevas que llegan. Y utilizar todas las experiencias a favor, y, ahora sí, que a compartir experiencias en mi música; siempre lo hago. 'Calla tú' es, creo, uno de los temas feministas que más me ha ayudado a transcender sobre muchas cosas", mencionó Danna Paola a los medios de comunicación. "No me gusta recordar cosas que no van conmigo ahora; estoy súper feliz y agradecida con Dios y con la vida". La intérprete de "Mala fama" asegura que ha dejado las malas experiencias atrás y ahora tiene a su lado mejores seres humanos que la han ayudado a crecer en todos los aspectos de su vida; lo cual, considera es lo más importante. "Tanto en la industria como personalmente estoy rodeada de gente maravillosa, de personas que me apoyan, de hombres maravillosos también, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida, entonces es maravilloso", comentó. Eleazar Gomez y Danna Paola Credit: Mezcalent.com; Carlos Alvarez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la violencia que sufrió Tefi Valenzuela, la actriz aseguró que le da su respaldo como "a cualquier mujer en el mundo", porque considera que debe haber solidaridad femenina."Creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotras, entre artistas sea quien sea, yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte, darte un consejo", concluyó. Si bien, Danna Paola no ha hecho oficial su romance con Alex Hoyer, constantemente son captados juntos, tal como ocurrió en esta ocasión.

