Danna Paola habla por primera vez de su novio Alex Hoyer: "No tengo 15 años para negar relaciones" Hace unos días, Alex Hoyer, novio de Danna Paola, habló de su romance. ¿Qué opina la cantante al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Alex Hoyer, novio de Danna Paola habló abiertamente de su relación sentimental con la cantante. Ahora, la protagonista de la serie Élite se pronuncia sobre este romance. "Es la primera vez que voy a hablar y, de verdad se los digo, para mí es algo un súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión", advirtió a los medios de comunicación. "Obviamente, no es un secreto. Creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones; al contrario, me enorgullece, la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira, y que crecemos todos los días y nos apoyamos", agregó. "Alex para mí es una persona que admiro, respeto, que quiero. Tenemos, obviamente, nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero quiero que respetar y que todo el mundo también respete su proyecto, y el mío. Y nos respetamos mutuamente". Pese a esta declaración, la intérprete de "Calla tú", dejó claro que no será un tema recurrente porque prefiere mantener su situación sentimental en la intimidad. "Sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados, ya lo dijimos. Pero justo también lo hago porque afuera hay muchas especulaciones y la gente también es muy hiriente. No es el momento para hacerlo público hacia las cámaras y hacia la gente porque para mí también lo más bonito es lo qué hay adentro, mi familia mis amigos", mencionó. "Es la única vez que lo voy a decir, les pido mucho respeto para él, para su carrera y viene con algo increíble [profesionalmente], lo admiro tanto", continuó. "Por supuesto que cuido mi vida personal por tener un lado privado". Danna Paola, Alex Hoyer Credit: Alex Dominguez/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola asegura que "el amor sí existe, de verdad les digo que sí existe" y piensa disfrutarlo al lado de Alex Hoyer; al tiempo que continúa con sus proyectos profesionales. "La gente a veces opina o dice, pero el amor no se mide ni en la fama, o en el talento de alguien. No me junto con alguien por su fama o por su talento, solamente porque son seres humanos", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola habla por primera vez de su novio Alex Hoyer: "No tengo 15 años para negar relaciones"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.