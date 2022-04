Danna Paola envía importante mensaje a Belinda La rivalidad profesional entre Danna Paola y Belinda ha sido un asunto añejo ¿qué ha sucedido con este conflicto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, en México, se ha querido fomentar una rivalidad entre Danna Paola y Belinda. Sin embargo, cuando ambas trabajaban en TV Azteca realizando los realities La Academia y La Voz México, respectivamente, se reunieron acabando con las especulaciones. Pese a esa muestra de amistad, el poco interés de la cantante de origen español por hacer un dueto con la compositora mexicana revivió el supuesto enfrentamiento profesional. Ahora, la protagonista de la serie Élite le envío un mensaje a su colega, quien se mudó a su país natal para desarrollar diversos proyectos en pro de hacer crecer su carrera artística. "¡Qué padre! ¡Qué bueno para [Belinda] también!", mencionó Danna Paola a los medios de comunicación. "Creo que cada persona necesita cambios en su vida y qué bueno, me da mucho gusto". La intérprete de "Kaprichosa" aprovechó para agradecer a Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto, el mensaje que le envío desde un concierto tras la pérdida de su abuelita. También aseguró sentirse muy feliz de ser vocera de la marca Fendi y poder ayudar a abrir el camino a otros latinos. Belinda y Danna Paola Danna Paola y Belinda | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue increíble lo que hizo Jay [de la Cueva] en el escenario, el día del Auditorio Nacional, fue de verdad, un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público que estaba presente", mencionó. "Como primera mexicana, eso también abre una brecha también para todos los latinos, para toda la gente hispana [saber] que sí se puede; que en realidad, hoy en día, se nos están abriendo muchas fronteras y me enorgullece mucho trabajar con una marca italiana, que vamos de la mano a haciendo cosas juntos". De momento, Danna Paola ha declarado que está realizando nuevos temas para su próxima producción musical.

