Danna Paola enciende las redes con sexy bikini Mira las imágenes de Danna Paola que han causado infarto; la comparan con otra famosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las vacaciones en México dieron como resultado playas llenas donde las celebridades no dudaron en mostrar sus bien torneados cuerpos luciéndolos en hermosos bikinis. Una de ellas fue Danna Paola, quien hace poco habló abiertamente de su noviazgo, no dudó en mostrar su sensualidad en un atuendo de dos piezas en tono azul claro al tiempo que posa en una palmera. "Bajo los efectos de la luna llena", escribió para acompañar un par de imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas reaccionaron de inmediato a las fotografías de la intérprete de "Calla tú" con una serie de halagos. "Cuerpazooo"; "Hermosa reinaaaa"; "La más hermosa del mundo"; "No puedo con lo hermosa que eres, teeeeee amooooo"; "Eres una luna llena"; "La más bonitaaa"; "Qué guapa eres", "Le tengo tanta envidia a la palmera", y "¡Guapísima! Lo más bello que han visto mis ojos", fueron algunos comentarios. También hubo quienes la compararon con Kendall Jenner. "Pensé por un momento que era Kendall Jenner"; "Porque se editan más fotos así como si midiera 1.90 cm de altura, ni Kendall Jenner", y "No eres Kendall", agregaron otros fanáticos. Danna Paola Credit: Arnold Jerocki/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros usuarios le pidieron no tener tantos cambios en su aspecto. "Danna tu nos dijiste que no nos llevemos por los estereotipos de belleza marcados por esta sociedad, tu eres hermosa tal cual eres; no necesitas cambiar nada. Te amo" y "Me gustaba la Danna que no le importaba no encajar en el estereotipo, la que nos daba a todas un respiro de las exigencias físicas de la sociedad. Y que triste el montón de personas que aplauden tal extremo de delgadez", expresaron. Pese a ello, los elogios y buenos deseos para la protagonista de la serie Élite no cesan y hasta el momento tiene más de un millón 645 mil likes y cientos de comentarios.

