Danna Paola enciende las redes con diminuto bikini Tras un 2022 que resultó complicado, Danna Paola inicia este nuevo año con el pie derecho disfrutando de la playa con la mejor compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 resultó un poco complicado para Danna Paola, debido a que sufrió de depresión y estrés tras estar organizando como productora su primera gira internacional. Ante ello, decidió tomarse un respiro para recuperarse anímicamente y lograr terminar con el espectáculo que soñaba. Ahora que lo ha logrado, está tomando un descanso e inició el año en una playa. La cantante aprovechó para lucir su silueta en un diminuto bikini blanco. La famosa también mostró otras fotografías donde se le en el mar con amigos y abrazada besando a su novio. "Conectando", fue la palabra que utilizó quien fuera protagonista de la serie Élite para acompañar las instantáneas que dio a conocer en su cuenta de Instagram. La reacción de los cibernautas ante estas fotografías de la intérprete de "Mala fama" no se hicieron esperar. El primero en pronunciarse fue su novio Alex Hoyer, quien escribió "Amor" y puso un emoticón de un corazón blanco. Danna Paola Danna Paola | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, otros internautas le enviaron diversos mensajes. "Cómo me piden que no me ilusione tan rápido si la relación de mis ídolos se ve así"; "Verte así de feliz es lo que le da calma a mi alma"; "Espero te la estés pasando increíble mi reina"; "Este año amenaza con ser tú año"; "Tú eres ese lugar al que voy cuando necesito conectar"; "Danna de vacaciones", y "En el mar la vida es más sabrosa", fueron algunos comentarios. La compositora mexicana también recibió halagos como "bella", "hermosa", "diosa", "maravillosa", y "linda", entre otros. Como se puede apreciar, Danna Paola está iniciando este 2023 con el pie derecho y acompañada de su novio Alex Hoyer, ambos se muestran muy enamorados; aunque han asegurado que aún no es momento de llegar al altar.

