¿Qué hace Danna Paola en la cuarentena? ¿Está sola o acompañada? By Carole Joseph

La cuarentena acabó con su libertad de moverse en las calles, pero no con su creatividad, por eso Danna Paola está trabajando de lleno entre cuatro paredes en su nueva producción discográfica. "Estoy a punto de sacar un nuevo sencillo que compuse en esta cuarentena y estoy haciendo un videoclip en casa", dice la cantante, quien en exclusiva nos contó también si su corazón ya tiene dueño.

Días buenos y malos

"[Estoy] bastante tranquila, con muchísimo positivismo", asegura la protagonista de Élite (Netflix). "Hay días buenos y hay días malos. Estoy intentando sacar toda mi parte creativa para poder soportar los días de encierro".

En el campo

"Yo estoy aislada en un sitio en el campo en México con amigos", confiesa la actriz de La Doña.

Siempre alerta

"[Cuido] a mis amigos con los que estoy pasando la cuarentena y divirtiéndome a la vez", revela la también cantante. "Conociéndome a mí misma y tratando de llevarlo por otro lado, sin omitir lo que está pasando afuera".

Entre amigos

"Me levanto a las 9:30 o 10 de la mañana, hago mi spinning, hago de desayunar", cuenta. "Somos ocho personas en la casa; intentamos cada día poner un platillo diferente, tomamos el sol, jugamos juegos de mesa".

Redes sociales

"Tengo la posibilidad de que toda la gente que me sigue entienda lo importante que es estar en casa", explica. "[Para no tomar la] COVID-19 como vacaciones y pues [también estoy] dándoles música [a través de mis redes]".

Actividades

"Estoy meditando un montón, haciendo ejercicio todas las mañanas, me encanta cocinar", relata. "Estoy aprendiendo un idioma nuevo, estoy aprendiendo portugués, estoy también escribiendo mucho".

Trabajando en la música

"Estoy a punto de sacar un nuevo sencillo que compuse en esta cuarentena y estoy haciendo un videoclip en casa", adelanta Danna. "Estoy muy divertida con eso y eso es lo que les estoy aportando a mis fans, y [estoy disfrutando] con la tercera temporada de Élite".

¿Y el corazón?

"[Estoy soltera], feliz, agradecida y plena", finaliza.

