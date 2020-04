Actores mexicanos reprueban comentario que hizo Danna Paola sobre su país a un medio español Algunos, incluso, exigieron una disculpa pública a la joven actriz mexicana. ¡Mira qué dijo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Danna Paola se encuentra en el ojo del huracán tras unas declaraciones que dio semanas atrás a un medio español durante el tour de promoción de la nueva temporada de Élite (Netflix). La actriz y cantante de 24 años ha recibido duras críticas por parte de varios de sus paisanos luego de comentar en una entrevista que en la ciudad mexicana de Monterrey suele ser frecuente que se practique la endogamia, esto es que personas de la misma familia se casen entre sí. Un comentario que la protagonista de exitosas telenovelas como María Belén, Atrévete a soñar y, más recientemente, La doña hizo en relación a la polémica situación que vive su personaje, Lucrecia, en la exitosa serie de Netflix, que se enamora de su medio hermano. Image zoom Danna Paola Mezcalent “Eso pasa mucho en Monterrey, en México, se casan entre primos y así, es una locura”, comentó la estrella mexicana, quien tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram. Varios compañeros de profesión de la actriz no tardaron en reprobar su comentario a través de las redes sociales, algunos incluso hasta le exigieron una disculpa pública. “Estimada Danna Paola como regiomontano y orgullosamente ciudadano de Monterrey te exijo ofrezcas una sincera disculpa por el desatinado comentario o burla que lamentablemente realizaste en esta entrevista. Porque la endogamia no es algo que nos represente. Cordiales saludos”, escribió en Twitter el actor José Luis Reséndez, quien ha participado en exitosas telenovelas como La madrastra, Corazón valiente y Señora Acero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y cantante Mauricio Martínez también reprobó su comentario y a través de sus redes sociales recomendó a la actriz preguntarle antes a un regio para salir de dudas. “Oye Danna Paola cuando estés en el extranjero haciendo entrevistas y si no entiendes por qué en Monterrey les llamamos ‘tío’ y ‘tía’ a los papás de nuestros amigos, pregúntale a un regio y listo. Eres muy querida en mi tierra. Que siga así. Besos”, escribió Martínez. Un desafortunado comentario para muchos, pero sin ninguna mala intención por parte de Danna, que no empaña el momento tan dulce que se encuentra viviendo a nivel profesional la actriz tras el éxito de la serie Élite, que ha disparado su popularidad fuera de Latinoamérica y gracias a la cual ha podido llevar el nombre de su país en alto alrededor del mundo pues si de algo se siente orgullosa la también cantante es de sus raíces mexicanas. Advertisement

