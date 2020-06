Así celebró Danna Paola su cumpleaños número 25 en casa Con una deliciosa tarta y exquisita decoración muy a su estilo, la cantante y actriz mexicana celebró estar viva un cuarto de siglo. ¡Mira las fotos aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Danna Paola está de fiesta. Así lo demostró a través de sus redes sociales al revelar imágenes de cómo está celebrando sus 25 abriles. Paola, quien interpretó a Lucrecia en la serie española Elite, compartió a través de las historias en su cuenta de Instagram fotos de su íntima fiesta que contó con decoraciones color rosa y una enorme tarta de cumpleaños decorada con flores. Image zoom “Último día con 24 añitos... y no sé qué pensar”, reflexionó la cantante en su cuenta de Twitter un día antes de su cumpleaños. En Twitter, su nombre se convirtió en tendencia luego de que los seguidores de la artista le enviaron miles de mensajes de felicitaciones en su día. “¡Felicidades por tu vuelta al sol! Que sigas cosechando muchísimos más éxitos, pero sobre todo que siempre te sientas plena en todos los aspectos de tu vida”, y “Feliz cumpleaños mi ángel, todo maravilloso en este mundo para ti”, fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios de dicha plataforma. Image zoom Instagram / Danna Paola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente unos días antes, la cantante ya estaba celebrando no su cumple sino su popularidad en redes. El domingo, la intérprete de “Sola” alcanzó 25 millones de seguidores en Instagram. "25 millones, qué loco es esto. Los amo mucho", escribió agradecida por el apoyo. También la semana pasada estuvo junto a Karol G, Natti Natasha, Shakira y Rosalía entre las 10 latinas cuya música fue la más consumida en el mundo, según un listado de Billboard Latino. La cantante mexicana está hoy por hoy enfocada en su música y lanzó recientemente "Contigo", un tema pop-urbano inspirado en la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Así celebró Danna Paola su cumpleaños número 25 en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.