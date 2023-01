Danna Paola causa revuelo por un extraño mensaje: "Llevo bebiendo una semana" De nueva cuenta, Danna Paola causa controversia tras dar a conocer una frase que ha causado expectación ¿tiene problemas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En ocasiones, Danna Paola ha estado en el ojo del huracán por diversas razones, una de ellas su figura, otra cuando dio a conocer que sufría de depresión y ansiedad. En esta ocasión, la cantante levantó ámpula tras dar a conocer un extraño mensaje. "Llevo bebiendo una entera", escribió en su cuenta de Twitter. Ante ello, los cibernautas reaccionaron creyendo que se trataba del anuncio del lanzamiento de tema o bien, una nueva producción musical de la intérprete de "Mala fama" y comenzaron a especular al respecto. "¿Cómo va el álbum bebé?"; "Danna ¿nos das una pista de una nueva canción?"; "Aló ¿un trago pa'olvidarte ya viene?"; "¿Será que nos estás dando pistas? ¿Un trago?"; "Dana necesitoooo el discoooo"; "Danos fecha ya", y "Linda y ¿para cuándo una semana con un anuncio? ¿Algo que tengas que decirnos? 'Una canción o algo?", fueron algunos comentarios. Sin embargo, la protagonista de la telenovela Atrévete a soñar hizo una aclaración con respecto a su escrito. "Que llevo bebiendo una semana entera dije", reiteró. Danna Paola Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/2023 Credit: Arnold Jerocki/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta nueva mención originó una polémica mayor que desató una serie de pronunciamientos. "¿Alcoholismo o solo llamar la atención?"; "Si es alcohol no invites, pensé que era otra entera"; "Danna confirma que el tweet anterior no era una pista, nos corrige y nos dice que ha estado tomando alcohol desde hace una semana"; "Siento que que quiere decir que adivinen que es lo que lleva tomando, yo digo un trago"; "La vida es corta, tiene etapas, disfruta cada una de ellas mi niña", y "Eso no está bien", dijeron otros cibernautas. Hasta el momento, se desconoce si se trata del anuncio de su próximo álbum porque en su cuenta de Instagram también apareció con su novio y un grupo de amigos brindando y asegurando que "nadie está preparado para lo que viene"; sin embargo, la controversia continúa hasta que Danna Paola revele la razón de sus menciones.

