Danna Paola causa preocupación por su extrema delgadez La nueva imagen de Danna Paola ha disparado las alarmas entre sus seguidores al considerar que su pérdida de peso es demasiada y muestran preocupación por su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de haber sido criticada por, supuestamente, tener kilos de más, Danna Paola comenzó un nuevo régimen alimenticio que la hizo perder peso. Sin embargo, con el tiempo cada vez se muestra más delgada; lo cual, ha disparado una alarma entre sus fanáticos y algunas críticas. Todo comenzó cuando la cantante posteó una imagen desde La Vegas, Nevada, donde se muestra en diversas poses y dejando al descubierto su abdomen. Ante dichas fotografías, los cibernautas no pudieron resistirse y comentaron la delgadez que presenta la también actriz. "Cada día está más delgada ¿segura que estás bien?", pregunto una usuaria. De inmediato, otros seguidores se unieron para hablar al respecto. "Me preocupa lo mismo"; "No se mira para nada sana"; Ella era muy linda. Pero esta demasiado delgada y no se ve bien"; "Hace tiempo no se ve muy bien, esta más en los huesos su cara súper súper delgada. Tal vez está mal; se veía súper así como es ella, tal cual", "Se ve muy delgada a como era ella", y "Esperemos esté bien, A mí también me parece que está mucho más delgada pero tal vez es algo que ella quería y le gusta esa versión de ella o se está preparando para algo, confiemos que ella y su equipo sepan lo que hacen", dijeron. MTV MIAW 2021 alfombra rosa Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a estos comentarios, hubo quienes defendieron a la intérprete de "Mala fama" y la llenaron de halagos. "¡Estás bien hermosa!"; "Tan bella"; "Reina"; "Eres una diosa"; "Perfecta"; "Maravillosa", y "Guapa", fueron otros comentarios. Danna Paola no se ha pronunciado al respecto y continúa feliz promocionando el sencillo "Cachito" que grabó en colaboración con Mau y Ricky.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola causa preocupación por su extrema delgadez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.